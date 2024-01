Roma Aktie: Keine Panik!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussion rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Roma Meta wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutralen" Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt für Roma Meta einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 53,85, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Roma Meta in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt "Neutralen" Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab, dass Roma Meta derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,04 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,037 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt bei 0,04 HKD, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.