Rolls Royce löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Rolls-Royce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 17,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung beträgt 2,05 Prozent, wobei Rolls-Royce aktuell 15,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten sehen die Rolls-Royce unterschiedlich, mit 3 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral" (2 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Rolls-Royce liegt bei durchschnittlich 341,67 GBP, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -18,63 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Rolls-Royce um +22,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +68,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Rolls-Royce-Aktie.