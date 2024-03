Rolls Royce Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Dividendenrendite von Rolls-Royce beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Im Vergleich zum Mittelwert von 0,71 Prozent für diese Aktie liegt sie nur leicht darunter. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Rolls-Royce als "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sich die Rolls-Royce-Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 227,51 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 370,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +62,85 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 312,13 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Rolls-Royce auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Rolls-Royce im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt hat, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 1,05 Prozent, auf die Rolls-Royce mit 14,9 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rolls-Royce eingestellt waren, mit 11 positiven und drei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Rolls-Royce daher eine "Gut"-Einschätzung. Darüber hinaus gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Da mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, erhält die Aktie in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Rolls-Royce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.