Rolls Royce Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie derzeit positiv. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 3 "Gut"-Bewertungen, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 355 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 17,63 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 301,8 GBP bedeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Rolls-Royce bei -13,85 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,96 Prozent, während Rolls-Royce mit 17,81 Prozent deutlich darunter liegt.

Die Stimmung rund um Rolls-Royce hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ein positives Signal sendet, da er sich um 47,55 Prozent über dem GD200 (200-Tage-Durchschnitt) befindet. Auch im Vergleich zum GD50 (50-Tage-Durchschnitt) von 282,07 GBP zeigt der Kurs mit einem Abstand von +6,99 Prozent ein positives Signal.

Insgesamt erhält die Rolls-Royce-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.