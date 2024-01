Rolls Royce Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Aktienkurs von Rolls-Royce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien des Industrie-Sektors eine Unterperformance von 23,08 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche beträgt 8,04 Prozent, wobei Rolls-Royce derzeit 21,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Rolls-Royce langfristig als "Gut" ein, da von 18 Analystenbewertungen 3 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 355 GBP, was einer Erwartung von 19,69 Prozent entspricht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Dabei zeigen sich interessante Ausprägungen bei Rolls-Royce, insbesondere in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, die beide positiv bewertet werden.

Die technische Analyse der Rolls-Royce-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 195,14 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 296,6 GBP liegt, was einer positiven Abweichung von +51,99 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 261,26 GBP über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls positiv zu bewerten ist. Insgesamt erhält die Rolls-Royce-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.