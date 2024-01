Rolls Royce Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Rendite der Rolls-Royce-Aktie im vergangenen Jahr bei -13,85 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Aktien im Industriebereich liegt Rolls-Royce damit um 22,3 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,45 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung beträgt 6,85 Prozent, wobei Rolls-Royce aktuell um 20,7 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zurzeit bei 51,7 Punkten auf 7-Tage-Basis bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 43,71 als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei 11 Tage von positiven Themen geprägt waren und nur an einem Tag eine negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rolls-Royce. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Rolls-Royce-Aktie von Analysten insgesamt mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel für die Aktie bei durchschnittlich 355 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,53 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Rolls-Royce.