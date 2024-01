Rolls Royce Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse der Rolls-Royce-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 193,65 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 294,8 GBP weicht somit um +52,23 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 257,53 GBP über dem letzten Schlusskurs (+14,47 Prozent), was der Aktie ein weiteres "Gut"-Rating verschafft. Somit erhält die Rolls-Royce-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Rolls-Royce-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie somit 23,72 Prozent unter dem Durchschnitt (9,87 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 8,84 Prozent, wobei Rolls-Royce aktuell 22,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rolls-Royce waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die vermehrte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie aktuell viel im Fokus der Anleger steht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rolls-Royce liegt bei 64,34, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 25 eine überverkaufte Situation an, was ebenfalls ein "Gut"-Rating zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".