Rolls Royce Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Rolls-Royce erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf drei "Gut"-Meinungen, keiner "Neutral"-Meinung und keiner "Schlecht"-Meinung. Aktuelle Berichte der Analysten bestätigen diese positive Bewertung, was das Rating des Rolls-Royce-Wertpapiers im letzten Monat auf "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht") festlegt. Die durchschnittliche Kursprognose von 355 GBP ergibt ein Aufwärtspotenzial von 10,94 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 320 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rolls-Royce daher eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rolls-Royce verläuft aktuell bei 218,72 GBP, was die Aktie positiv bewertet, da der Aktienkurs bei 320 GBP einen Abstand von +46,31 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 302,62 GBP und einer Differenz von +5,74 Prozent im positiven Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Rolls-Royce-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, mit einem RSI-Wert von 46 für die letzten 7 Tage und einem Wert von 39,97 für die letzten 25 Tage. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Rolls-Royce derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,22 % in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für das Rolls-Royce-Wertpapier auf Basis der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse, während der RSI und die Dividendenrendite neutral bis negativ bewertet werden.