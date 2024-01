Rolls Royce Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI-Wert für Rolls-Royce liegt derzeit bei 63,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Neutral-Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie immer noch als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Rolls-Royce in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Grundlage daher eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rolls-Royce-Aktie der letzten 200 Handelstage um 47,3 Prozent abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders positiv. Trotzdem dominierten in den letzten Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt lassen die verschiedenen Analysen auf neutrale bis negative Bewertungen für Rolls-Royce schließen.