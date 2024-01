Rolls Royce Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Analysten schätzen die Aktie von Rolls-royce auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die sich mit der Aktie befasst haben, wurden 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 355 GBP, was einer Erwartung von 19,69 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 296,6 GBP. Aufgrund dieser Einschätzungen vergeben die Analysten daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Rolls-royce Aktie.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rolls-royce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 195,14 GBP. Der letzte Schlusskurs von 296,6 GBP weicht somit um +51,99 Prozent ab, was ebenfalls einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (261,26 GBP) liegt mit einer Abweichung von +13,53 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rolls-royce eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Rolls-royce positive Ausprägungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält die Rolls-royce-Aktie aufgrund der Analyse der Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Gut".