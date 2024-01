Rolls Royce Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Anleger von Rolls-Royce müssen in den letzten Wochen mit einer trüben Stimmung rund um die Aktie kämpfen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in diesem Zeitraum abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Rolls-Royce im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt hat, was 20,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite 5,03 Prozent, und Rolls-Royce liegt aktuell 18,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Trotz der trüben Stimmung in den sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den Diskussionen der vergangenen Tage überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, wodurch die Einschätzung auf "Neutral" gesetzt wird. Die technische Analyse zeigt jedoch positive Aspekte, da sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Bewertung erhalten. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.