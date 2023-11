Rolls Royce Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Vergleich des Aktienkurses von Rolls-Royce mit anderen Unternehmen in der gleichen Branche zeigt eine unterdurchschnittliche Performance. Im Vergleich zur Industrie liegt die Rendite von Rolls-Royce um mehr als 18 Prozent darunter, während die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche eine mittlere Rendite von 3,9 Prozent aufweist. Hier liegt Rolls-Royce mit 17,75 Prozent ebenfalls deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rolls-Royce derzeit bei 56 liegt, was 79 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet auf eine Überbewertung hin und führt zu einer negativen Bewertung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Rolls-Royce bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 4,41 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Einschätzungen von Analysten geben ein gemischtes Bild. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Aktuelle Empfehlungen der Analysten legen ein durchschnittliches Kursziel von 272,5 GBP nahe, was einer Steigerung von 5,5 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Gesamtempfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Rolls-Royce, basierend auf verschiedenen Kriterien wie Aktienkurs, fundamentalen Daten und Analysteneinschätzungen.