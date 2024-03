Rolls Royce Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

In den sozialen Medien lassen sich wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise beobachten. Bei Rolls-royce gab es in den letzten vier Wochen jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Rolls-royce daher ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Rolls-royce im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (4,24 %) hinsichtlich der Ausschüttung schlechter ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 0 neutrale und 1 negative Analysteneinschätzung für Rolls-royce, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig liegen 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 341,67 GBP. Dies würde einen potenziellen Rückgang um -8,84 Prozent vom letzten Schlusskurs (374,8 GBP) bedeuten, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent, was 16,02 Prozent unter dem Durchschnitt (2,17 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0,7 Prozent, wobei Rolls-royce aktuell 14,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.