Rolls Royce Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Rolls-Royce verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,85 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche im Durchschnitt um 2,92 Prozent, was eine Underperformance von -16,77 Prozent für Rolls-Royce bedeutet. Im Industrie-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,66 Prozent, wobei Rolls-Royce um 19,5 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergab die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Rolls-Royce-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 206,89 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 305,4 GBP liegt (Unterschied +47,61 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +6,7 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen im letzten Jahr erhielt die Rolls-Royce-Aktie 3 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 355 GBP, was einer möglichen Steigerung um 16,24 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs (305,4 GBP) entspricht. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Rolls-Royce von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung überwiegend positiv. Auf Basis statistischer Auswertungen historischer Datenmengen ergab sich in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt wird die Aktie von Rolls-Royce daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.