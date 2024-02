Rolls Royce Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern zu Rolls-Royce ist derzeit überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden an 12 Tagen positive Themen besonders intensiv diskutiert, während an zwei Tagen die negative Stimmung überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefere und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten. Dennoch wird auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Rolls-Royce bei 306,3 GBP liegt und somit um +41,59 Prozent vom GD200 (216,33 GBP) entfernt ist. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 301,22 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand lediglich +1,69 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Rolls-Royce-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rolls-Royce war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Rolls-Royce bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Rolls-Royce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,85 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 1,73 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,58 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors von 2,75 Prozent liegt Rolls-Royce um 16,59 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.