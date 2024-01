Rolls Royce Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass Rolls-Royce in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen erhalten hat, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 355 GBP, was einem potenziellen Anstieg von 16,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industriesektors liegt die Rendite von Rolls-Royce um 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,16 Prozent, während Rolls-Royce mit einem Rückgang von 17 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung und einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Rolls-Royce liegt bei 35,03, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 44,41, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung für die nächsten 25 Tage hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die verschiedenen Bewertungen und Einschätzungen der Analysten, Anleger und des RSI zeigen, dass die Aktie von Rolls-Royce derzeit eine gemischte Bewertung erhält, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, während die Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt negativ ausfällt. Es wird empfohlen, die Entwicklungen weiter zu beobachten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.