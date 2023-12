Rolls Royce Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Rolls-Royce-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben wurden. Somit erhält die Rolls-Royce-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating. Die jüngsten Analysen ergaben ein ähnliches Bild, mit 2 "Gut"-Bewertungen und keiner neutralen oder schlechten Bewertung. Basierend auf den Analystenratings liegt das durchschnittliche Kursziel bei 355 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 18,81 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rolls-Royce-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 52,33, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 26,18 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird basierend auf dem RSI ein Gesamtranking von "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Rolls-Royce-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,44 Prozent, wobei die Rolls-Royce-Aktie mit einer Rendite von 20,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt wurde auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rolls-Royce gesprochen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, mit 3 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.