Rolls Royce-Aktie: Mitarbeitende können sich nun freuen!

Mehr als 14 000 Mitarbeiter der Rolls Royce Holdings plc (RYCEF.PK) erhalten eine Einmalzahlung von 2000 Pfund, um die steigenden Lebenshaltungskosten in Großbritannien zu bewältigen. Die Zahlung ist in erster Linie für den Managementnachwuchs und die Belegschaft in den Niederlassungen in Derby und Bristol bestimmt. Was es damit aufsich hat! Der Pauschalbetrag wird mit der Gehaltsabrechnung für den Monat August… Hier weiterlesen