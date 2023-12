Rolls Royce Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Analysteneinschätzung für Rolls-royce lautet insgesamt "Gut", basierend auf 3 positiven Bewertungen und keiner negativen oder neutralen Bewertung. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da 2 Analysten sie positiv bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel für Rolls-royce liegt bei 355 GBP, was auf eine potenzielle Kursentwicklung von 17,39 Prozent hindeutet.

In den letzten zwei Wochen wurde Rolls-royce von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Auswertung ergab auch 4 negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rolls-royce zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten insgesamt auf eine negative Einschätzung für Rolls-royce hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.