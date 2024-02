Rolls Royce Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert von Rolls-Royce beträgt derzeit 35,71, was auf Neutralität hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 36, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher die Bewertung "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Neutralbewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem positiven Rating führt.

In fundamentalen Vergleichen wird Rolls-Royce im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 56,74 beträgt, ein Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,31.

In Bezug auf die Dividende weist Rolls-Royce eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,23 Prozent liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.