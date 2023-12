Rolls Royce Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Rolls-Royce: Aktienanalyse und Bewertung

In den letzten zwölf Monaten erhielt Rolls-Royce insgesamt 3 Analystenbewertungen, die sich im Durchschnitt als "Gut" erwiesen. Dies setzt sich aus 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 355 GBP, was ein Aufwärtspotential von 18,45 Prozent vom letzten Schlusskurs (299,7 GBP) bedeutet. Basierend auf dieser Prognose erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Rolls-Royce eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung. Daher wird die langfristige Stimmung als insgesamt "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rolls-Royce-Aktie zeigt einen Wert von 27 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 20,72 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Rating aufgrund der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rolls-Royce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 192,14 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 299,7 GBP liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf einer kurzfristigeren Basis von 50 Handelstagen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Rolls-Royce-Aktie somit positive Bewertungen in verschiedenen Bereichen und wird von Analysten und der technischen Analyse als vielversprechend eingestuft.