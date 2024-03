Rolls Royce Aktie: Jubelschreie!

Die aktuelle Dividendenrendite von Rolls-Royce liegt bei 0 Prozent, was 4,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Rolls-Royce derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 24,41 als überverkauft gilt. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 25 im Bereich des Überverkauften. Auf Basis dieser Indikatoren erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Die Bewertung der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie liegt derzeit bei "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die kurzfristige Betrachtung zeigt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" aufgrund von 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einstufungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -13,24 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Rolls-Royce daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse zugeschrieben.

Bei der Einschätzung der Stimmung der Anleger wurden überwiegend positive Kommentare in den sozialen Medien zu Rolls-Royce festgestellt. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen auch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Analyse von Handelssignalen ergibt vier "Gut"- und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich der Stimmung führt. Insgesamt wird Rolls-Royce in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.