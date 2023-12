Rolls Royce Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

Die Dividendenrendite von Rolls-Royce liegt aktuell bei 0 %, was 4,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche von 4,4 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Basis des Ertrags.

In den letzten 12 Monaten hat Rolls-Royce eine Performance von -13,85 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 3,94 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -17,78 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des Industriesektors, der eine Rendite von 5,07 Prozent verzeichnete, liegt Rolls-Royce um 18,91 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rolls-Royce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 184,78 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag dagegen bei 301,8 GBP (+63,33 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (236,49 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +27,62 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Rolls-Royce in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Auf fundamentaler Basis wird Rolls-Royce im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche) als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,74 liegt die Aktie 73 Prozent über dem Branchen-KGV von 32,78. Daher erfolgt auf fundamentaler Basis eine Einstufung als "Schlecht".

