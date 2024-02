Rolls Royce Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Rolls-Royce-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 4,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Rolls-Royce-Aktie der letzten 7 Tage 55, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,18 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 46,41 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 5,76 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Rolls-Royce-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 355 GBP, was eine 16,78-prozentige Steigerung vom letzten Schlusskurs bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Rolls-Royce-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.