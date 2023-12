Rolls Royce Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Rolls-Royce-Aktie zeigt sich technisch analysiert als "Gut", da sie aktuell bei 302,4 GBP gehandelt wird und somit einen Abstand von +59,32 Prozent zur 200-Tage-Linie von 189,81 GBP aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 248,57 GBP, was einer Differenz von +21,66 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Trotzdem wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Rolls-Royce-Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage bei 48 liegt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt jedoch ein "Gut"-Rating, da die Aktie hier als überverkauft eingestuft wird.

Die Analysten sind ebenfalls positiv gestimmt und vergeben insgesamt ein "Gut"-Rating, da die Mehrheit der Empfehlungen auf "Gut" steht und das durchschnittliche Kursziel für die Rolls-Royce-Aktie bei 355 GBP liegt, was einem potenziellen Anstieg von 17,39 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung ein positives Bild für die Rolls-Royce-Aktie und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".