Rolls Royce Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rolls-royce. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,7 Punkte, was bedeutet, dass Rolls-royce weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 43,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Rolls-royce auf 198,34 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 297 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +49,74 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 269,54 GBP, was einen Abstand von +10,19 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rolls-royce haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird anhand der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Rolls-royce daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt, was 22,3 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 6,85 Prozent, wobei Rolls-royce aktuell 20,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.