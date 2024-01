Rolls Royce Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Rolls-Royce. Daher wurde die Aktie vom Redaktionsteam als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen. Daraus ergibt sich eine "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rolls-Royce-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 193,65 GBP. Der letzte Schlusskurs von 294,8 GBP weicht also um +52,23 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (257,53 GBP) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+14,47 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Rolls-Royce in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Gut" bewertet wurde. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rolls-Royce wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Rolls-Royce als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die Bewertungen abgegeben haben, wurden 3 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 355 GBP, was einer Erwartung von 20,42 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 294,8 GBP. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.