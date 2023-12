Rolls Royce Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rolls-royce-Aktie deutet auf eine Überverkauft-Situation hin. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (27) als auch der RSI der letzten 25 Tage (20,72) weisen darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Analystenbewertungen zeigen, dass das Wertpapier insgesamt positiv bewertet wird, mit einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel betrachtet, und es wird ein Aufwärtspotenzial von 18,45 Prozent prognostiziert.

Im Branchenvergleich hat die Rolls-royce-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 22,64 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit häufiger negativer Kommunikation. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.