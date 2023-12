Rolls Royce Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rolls-Royce liegt mit 56,74 über dem Durchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, was die Aktie im Vergleich zu anderen als teuer erscheinen lässt. Anleger haben in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was wiederum zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität zu Rolls-Royce war über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine negative Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht erhält Rolls-Royce eine gute Bewertung, da der aktuelle Kurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Bewertungen für Rolls-Royce gemischt sind. Während das KGV und das Anleger-Sentiment positiv bewertet werden, deutet die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Einschätzung hin. Die charttechnische Analyse hingegen fällt positiv aus. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die weitere Entwicklung der Aktie auswirken wird.