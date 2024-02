Rolls Royce Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Rolls-Royce-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 211,41 GBP verzeichnet, was einem Abweichung von +46,54 Prozent vom letzten Schlusskurs (309,8 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (293,69 GBP) liegt mit einer Abweichung von +5,49 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rolls-Royce-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut". Von 18 Analysten geben 3 eine positive Einschätzung ab, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Auch in aktuellen Reports wird das Rolls-Royce-Wertpapier im Schnitt positiv bewertet. Das Rating für das Wertpapier aus dem letzten Monat ist demnach auch "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 355 GBP, was einer Erwartung von 14,59 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 43,58, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 45,16 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rolls-Royce derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" aufgrund der großen Differenz von 4,28 Prozentpunkten.