Rolls Royce Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Rolls-Royce erhält "Gut"-Bewertung von Analysten

Der Flugzeugmotorenhersteller Rolls-Royce hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Im vergangenen Monat wurden zwei positive Empfehlungen abgegeben, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die Durchschnittsprognose für den Aktienkurs liegt bei 355 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 18,45 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Rolls-Royce in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen, in denen die negative Kommunikation überwog. Trotzdem gab es auch positive Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Rolls-Royce zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rolls-Royce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 192,14 GBP, was einer Abweichung von +55,98 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +18,1 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rolls-Royce-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auch aus charttechnischer Sicht.