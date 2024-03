Rolls Royce Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Rolls-Royce im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von -13,85 Prozent, was mehr als 16 Prozent darunter liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,05 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Rolls-Royce mit 14,9 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Rolls-Royce-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, mit insgesamt 3 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht Bewertung. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Neutral", mit 2 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht Bewertung. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 341,67 GBP angesiedelt, was zu einer künftigen Performance von -7,78 Prozent führen würde. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Schlecht". Für die gesamte Analysteneinschätzung wird insgesamt das Rating "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite für Rolls-Royce beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,71 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Rolls-Royce bekommt für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält Rolls-Royce auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 227,51 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 370,5 GBP liegt, was zu einer Abweichung von +62,85 Prozent im Vergleich führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 312,13 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+18,7 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Rolls-Royce auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.