Rolls Royce Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Rolls-Royce-Aktie ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 negatives und 2 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie mit einem Abstand von +44,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich nur eine geringe Abweichung von +3,92 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Rolls-Royce-Aktie mit -13,85 Prozent mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite mit 16,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Mit Blick auf die fundamentale Analyse erscheint die Rolls-Royce-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 56,74 deutlich über dem Branchen-KGV von 37,04 liegt. Auf dieser Grundlage wird eine negative Empfehlung ausgesprochen.