Rollins Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Rollins gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Rollins-Aktie insgesamt mit "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 8 "Gut"-Signale im Vergleich zu keinem "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten bewerten die Rollins-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 48 USD, was ein Aufwärtspotential von 16,93 Prozent ab dem letzten Schlusskurs von 41,05 USD bedeutet. Alles in allem erhält Rollins eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Rollins liegt bei 83,58, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 63,41, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Rollins-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,89 auf Basis der heutigen Notierungen 5 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (53,58). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.