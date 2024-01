Rollins Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für Anleger. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rollins unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich für Rollins eine mittlere Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Rollins in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rollins-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 39,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (43,27 USD) liegt deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Rollins-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel von 50,8 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 17,4 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Rollins somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.