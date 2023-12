Rollins Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt die Aktie von Rollins eine Rendite von 16,72 Prozent, was mehr als 131 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,1 Prozent, wobei Rollins mit 11,62 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Aktie von Rollins ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rollins derzeit bei 1,43 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche bei -3 liegt.

Die technische Analyse der Rollins-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 39,79 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 43,67 USD lag, was einem Unterschied von +9,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 39,63 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+10,19 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rollins derzeit bei 50 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 53 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Rollins aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie führt.