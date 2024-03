Roland Berger schließt Übernahme von Amane Advisors erfolgreich ab und wird führend im Bereich Wasser-Consulting

München/Oxford (ots) -März 2024: Roland Berger hat die Übernahme von Amane Advisors erfolgreich abgeschlossen. Das Beratungsunternehmen ist auf die Bereiche Wasser, Ressourcen- und Energierückgewinnung spezialisiert. Mit der Übernahme stärkt Roland Berger seine Expertise und sein Angebot im Bereich Wasser-Consulting und baut eine führende Position in diesem Bereich auf. Die beiden Beratungsunternehmen ergänzen sich strategisch und geografisch in den Bereichen Wasser- und Abfallwirtschaft. Amane Advisors wird vollständig integriert und ein zentraler Bestandteil des eigenen Wasserberatungsteams von Roland Berger.Stefan Schaible, Global Managing Partner bei Roland Berger, sagt: "Wir freuen uns, das Team von Amane Advisors in der Roland Berger Familie willkommen zu heißen. Mit den neuen Beraterinnen und Beratern gewinnen wir Experten mit einem starken Netzwerk und langjähriger Branchenerfahrung. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, noch umfassendere maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Die Akquisition steht im Einklang mit unserer Strategie, Nachhaltigkeit in allen Projekten zu verankern, und ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, bis 2028 einen Umsatz von zwei Milliarden Euro zu erreichen."Geoff Gage, Senior Partner bei Roland Berger und ehemaliger Managing Partner bei Amane Advisors: "Studien zeigen, dass die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels vor allem über den Wasserkreislauf zu spüren sein werden. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach strategischer Beratung zum Thema Wasser noch nie so groß war wie heute. Mit Roland Berger haben wir den idealen Ort gefunden, um eine Vielzahl von Unternehmen, Versorgern und Kommunen weltweit bei der Entwicklung, Optimierung und Skalierung wasserbezogener Lösungen zu unterstützen, um Herausforderungen zu meistern und die Chancen der Zukunft zu nutzen. Wir freuen uns darauf, unsere Leidenschaft und unser Fachwissen einzubringen, um zu zeigen, dass Wasser ein entscheidender Faktor ist, von dem Roland Berger-Kunden auf der ganzen Welt profitieren können."Amane Advisors hat seinen Hauptsitz in Oxford (Vereinigtes Königreich) und leitet mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sieben Standorten weltweit über 100 strategische Projekte in den Bereichen Wasser, Abfall und Energierückgewinnung jedes Jahr. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Branchenwissen, eine große Datenbank und proprietäre Informationsquellen im Bereich Wasser und Abfall. Blue-Chip-Unternehmen, öffentliche Organisationen und Investoren im Wassersektor mit Sitz in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten stellen den Großteil der Kunden von Amane Advisors dar. In der Vergangenheit war Europa zwar der stärkste Markt für Amane Advisors, das Unternehmen ist jedoch in den letzten Jahren besonders in Nordamerika stark gewachsen.Im Zuge des fortschreitenden Klimawandels rückt Wassermanagement immer stärker in den Fokus von Wirtschaft und Politik. Die relevanten Akteure der Wasserbranche, wie Investoren, Lieferanten und Versorgungsunternehmen stehen vor komplexen wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen und benötigen zunehmend fundierte Kenntnisse und zeitnahe Einblicke in verschiedene Endmärkte, Nischensektoren und neue Technologien. Dadurch steigt der Beratungsbedarf. Das Wasserberatungsteam von Roland Berger wird den Entscheidungsträgern bei der Bewältigung dieser strategischen Herausforderungen zur Seite stehen.Über Roland BergerRoland Berger ist eine weltweit führende Strategieberatung mit einem breiten Leistungsangebot für alle relevanten Branchen und Unternehmensfunktionen. Roland Berger wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Die Strategieberatung ist vor allem für ihre Expertise in den Bereichen Transformation, industrieübergreifende Innovation und Performance-Steigerung bekannt und hat sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit in all ihren Projekten zu verankern. Im Jahr 2022 verzeichnete Roland Berger einen Umsatz von rund 870 Millionen Euro.Über Amane AdvisorsAmane Advisors ist eine weltweit tätige Strategieberatung für nachhaltige Unternehmensentwicklung. Wir verfügen über einzigartige Expertise in den komplementären Bereichen Wasser, Ressourcen- und Energierückgewinnung und leiten jedes Jahr über 100 Projekte und Transaktionen auf fünf Kontinenten. Mit sieben internationalen Standorten und einem marktführenden Netzwerk an Experten aus der Wasserbranche und Kreislaufwirtschaft bieten wir Unternehmen, Versorgungsbetrieben, Start-ups, Investoren und Regierungsorganisationen eine globale Kompetenz und lokale Perspektive in den Bereichen Strategie, Marktintelligenz und Transaktionsberatung.Pressekontakt:Silvia Constanze ZöschSenior Expert Corporate Communications & PRTel.: +49 160 744-8750E-Mail: Silvia.Zoesch@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell