Roku mit schwachen Zahlen: Belassen Sie das Stopp-Loss bei 60 Euro

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der zurückliegenden Handelswoche war nicht alles rosarot. Einen deutlichen Kursrücksetzer musste nämlich die Techaktien-Masterclass-Investition Roku hinnehmen. Die Aktie verlor nach Bekanntgabe durchwachsener Geschäftsergebnisse und einem schwachen Ausblick über ein Fünftel an Wert. Mit aktuell 66,62 Euro notiert das Papier nur noch knapp über dem Kurs, zu dem es im Vorjahr auf die Watchlist kam.

Die Enttäuschung der Investoren ist verständlich, obwohl das Zahlenwerk auch gute Ergebnisse zeigte. So stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2023 die Anzahl aktiver Nutzer auf über 80 Mio. und die Anzahl der Streaming-Stunden im Jahr 2023 auf über 100 Mrd. – beides Rekordwerte. Auch der Umsatz überzeugte, Rokus Erlöse kletterten um 14% auf 984.4 Mio. Dollar – etwa 24 Mio. mehr als Analysten auf dem Zettel hatten. Zu guter Letzt war auch der bereinigte operative Gewinn EBITDA in Ordnung, denn der war positiv, im Gegensatz zum EBITDA ein Quartal vorher.

Mit 0,55 Dollar Verlust je Aktie begann dann der gute Eindruck vorsichtig zu bröckeln. Als dann der Ausblick kam, wurde es düster. Rokus Wachstumstempo nahm im Vorjahr trotz neuer Rekorde weiter ab und der Ausblick deutet auf eine weitere Verlangsamung hin. Wenn so etwas bei einer Aktie mit Wachstumswert-Bewertung passiert, dann werden die eingepreisten Multiples in Frage gestellt. Im Klartext: Investoren wollen sehen, dass das Unternehmen die hohe Bewertung „ausfüllen kann“. Das kann dann der Übergang von einem Wachstumswert zu einem normalen Wert werden. Während dieses Übergangs liefert das Unternehmen bereits vorher gezeigte starke Zahlen ab, ohne, dass diese von den Investoren honoriert werden. Sie können dies in ähnlicher Weise bei dem Techaktien-Watchlist-Kandidaten Paypal sehen. Das Team der Techaktien-Masterclass ist davon überzeugt, dass Paypal sich aktuell noch einem über-harten Rerating unterzieht und sehen aufgrund des Ausblicks die gleiche Gefahr bei Roku.

Sicher, der Kursrückgang von über 20% nimmt viel Negatives vorweg und dürfte mit Blick auf die Ergebnisse deutlich zu hart sein. Kommt es jedoch nicht zu einer schnellen Gegenbewegung der Aktie, ist das Team der Techaktien-Masterclass nicht mehr von einem guten Chance-Risiko-Verhältnis überzeugt. Dann dürfte es tatsächlich zu einem Rerating kommen. Man kann sich dann 1 Jahr lang aufregen warum sich trotz guter Ergebnisse nix tut – das macht die Redaktion nicht mit. Frei nach dem Motto „If you panic – panic first“ werden wir uns ohne Gegenbewegung von der Roku-Aktie trennen. Neuleser sollten nicht mehr einsteigen – investierte Leser behalten das enge Stopp-Loss bei 60 Euro bei und schauen, ob es zu einer Gegenbewegung kommt.

