Roku Quartalsbilanz in 126 Tagen: Aktionäre und Analysten erwarten starke Umsatzzuwächse

In 126 Tagen wird das Unternehmen Roku, ansässig in San Jose in den Vereinigten Staaten, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Das stellt für Aktionäre eine spannende Zeit dar, denn sie sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Gleichzeitig wirft auch die Entwicklung der Roku-Aktie im Vergleich zum Vorjahr Fragen auf.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 9,10 Mrd. EUR nähert sich die Roku-Aktie unaufhaltsam ihrer Präsentation der Quartalszahlen vor Börseneröffnung in nur noch 126 Tagen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Aktuell werden laut Datenanalyse starke Umsatzzuwächse im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 4. Quartal des vergangenen Jahres erzielte Roku einen Umsatz von 818,85 Mio. EUR und nun wird mit einem beeindruckenden Anstieg um +84,63...