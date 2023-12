Roku-Anleger wird’s freuen!

Das Anleger-Sentiment über Roku ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren die negativen Themen in den Diskussionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 91,34 USD der Roku-Aktie um +25,62 Prozent von der GD200 (72,71 USD) entfernt ist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 85,2 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +7,21 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Roku-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen zugrunde gelegt wird.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Roku-Aktie stattgefunden, wobei 8 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was kurzfristig zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78,94 USD, was einem Abwärtspotential von -13,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Roku somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 103,2 Prozent erzielen, was 92,41 Prozent über dem Durchschnitt der Telekommunikationsdienste liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt Roku aktuell um 115,95 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.