Roku-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Diskussionen rund um Roku auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen zwei Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen die Aktie insgesamt als "Neutral" an. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Roku liegt bei 78,94 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -6,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Roku-Aktie zeigt auf der 7-Tage-Basis einen Wert von 99, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,07 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die RSI-Bewertung daher ein "Schlecht"-Rating für Roku.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Roku-Aktie daher ein "Gut"-Rating.