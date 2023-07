Roku Aktienkurs: Analystenprognose deutet auf +7,64% Gewinn und Umsatzsteigerung hin

Der Aktienkurs von Roku hat in den letzten 30 Tagen um -7,64% abgenommen. Analysten sind jedoch optimistisch und schätzen, dass der Kurs auf Sicht von 12 Monaten bei 61,64 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +7,64% entspricht. Aktionäre könnten also auf Basis dieser Schätzungen einen Gewinn erzielen.

Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden in 112 Tagen veröffentlicht. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll um +16,60% auf 737,63 Mio. EUR steigen und der bisherige Verlust voraussichtlich um -33,00%. Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Anstieg des Umsatzes um +5,00% und einen Gewinnrückgang von -41,20%. Im letzten Jahr betrug der Gewinn -444,08 Mio. EUR.

Es bleibt abzuwarten, wie die Aktionäre auf diese Ergebnisse reagieren werden und ob sich der Kurs nach...