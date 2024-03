Roku Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Roku-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 17 Analysten bewertet. Von diesen Bewertungen waren 7 positiv, 8 neutral und 2 negativ, was durchschnittlich zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers führte. Die durchschnittlichen Kursziele lagen bei 78,31 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 23,17 Prozent vom letzten Schlusskurs von 63,58 USD hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende hat Roku derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,18 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen zu Roku wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Roku-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage überkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung der Roku-Aktie basierend auf den Analysen der Analysten und der technischen Analyse.