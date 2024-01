Roku Aktie: Das war abzusehen!

Die Analysten bewerten die Roku-Aktie derzeit als "Neutral". Diese Bewertung basiert auf 8 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Roku vor. Anhand der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (78,94 USD) ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -11,31 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Roku also eine "Neutral"-Bewertung im Analystenurteil.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Roku geäußert. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Roku als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,12 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 296,84 im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Roku im vergangenen Jahr eine Rendite von 83,15 Prozent erzielt, was 72 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" übertrifft Roku den durchschnittlichen Wert um 96,68 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.