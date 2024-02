Roku Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Roku-Aktie: Bewertung und Analyse im Vergleich zur Branche

Die Aktie des Unternehmens Roku wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 65,12, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 295,08 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielt Roku eine Rendite von 83,15 Prozent, was mehr als 94 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,13 Prozent, wobei Roku mit 99,28 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Rate der Stimmungsänderung wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Roku-Aktie derzeit bei 76,26 USD liegt, während der Kurs selbst bei 91,03 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,37 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 94,03 USD, was einen Abstand von -3,19 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Roku-Aktie daher die Gesamtnote "Gut".