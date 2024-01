Roku Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Roku betrachten wir nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,92 Punkten, was darauf hinweist, dass die Roku-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 63,47), und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist Roku ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,12 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 78 Prozent liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat einen Wert von 289,96. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von Roku im vergangenen Jahr eine Rendite von 83,15 Prozent erzielt, was 73,34 Prozent über dem Durchschnitt (9,81 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -14,17 Prozent, und Roku liegt aktuell 97,32 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend betrachten wir die technische Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs der Roku beläuft sich derzeit auf 74,29 USD, während der Aktienkurs bei 89,69 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,73 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50, der den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage darstellt, liegt derzeit bei 91,66 USD. In diesem Fall zeigt sich ein Abstand von -2,15 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.