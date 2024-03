Roku Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktienanalyse der Roku-Aktie zeigt, dass von insgesamt 17 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sieben Bewertungen als "Gut", acht als "Neutral" und zwei als "Schlecht" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen zu Roku. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 78,31 USD, was einem potenziellen Anstieg um 23,17 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 63,58 USD entspricht. Somit lautet die Empfehlung der Analysten "Gut", was zusammenfassend zu einem "Gut"-Rating für Roku führt.

In Bezug auf die Dividende weist Roku derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,18 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roku derzeit 65,12, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 204 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.

Die Stimmung der Anleger zu Roku spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie von Roku von unserer Redaktion als angemessen bewertet und erhält daher die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.