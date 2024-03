Roku Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Roku beträgt das aktuelle KGV 65, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 198 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Roku damit nach heutigem Stand unterbewertet, was von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Roku befindet sich bei 30,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist einen Wert von 77,91 auf und wird somit als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Roku aktuell bei 78,8 USD. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch bei 63,99 USD, was einem Abstand von -18,79 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -19,81 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Roku in diesem Punkt daher als "Schlecht" bewertet.