Roku Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse von Roku zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 72,12 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 93,49 USD liegt. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +29,63 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 83,54 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +11,91 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roku bei 65,12 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 285 liegt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet wird und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Gut" erhält.

Beim Vergleich der Aktienkurse in der Branche "Telekommunikationsdienste" zeigt sich, dass Roku eine Rendite von 103,2 Prozent erzielt hat, was mehr als 95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", die eine mittlere Rendite von -15,11 Prozent aufweist, liegt Roku mit 118,32 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Roku neutral bewertet wird. Der RSI7 liegt bei 71,99, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 39,39 liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.