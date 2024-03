Roku Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Dividendenrendite der Roku-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten bewerten die Roku-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 7 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Roku aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotential von 21,45 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Roku eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Fundamental betrachtet gilt die Roku-Aktie als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,12 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 196,99. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".